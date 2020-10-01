Минобороны Армении: Оперативно-тактическая ситуация не изменилась

В течение ночи в зоне нагорно-карабахского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. Об этом сегодня утром сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«На отдельных направлениях продолжились перестрелки из артиллерии и стрелкового оружия. Для улучшения боевых систем противник попытался провести определенную перегруппировку и передвижения войск, которые были своевременно замечены и предотвращены подразделениями Армии обороны», - написала пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

«Оперативно-тактическая ситуация не изменилась. На данный момент сохраняется стабильное напряжение по всем направлениям передовой. Подразделения Армии обороны и выполняющие боевые задачи азатамартики (ветераны-добровольцы) готовы к дальнейшим боевым действиям», - добавила Шушан Степанян.