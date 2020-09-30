Премьер-министр Грузии пригласил представителей Армении и Азербайджана на переговоры в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил представителям Азербайджана и Армении провести в Тбилиси встречу, направленную на установление переговорного процесса между конфликтующими сторонами.

«В результате очередного военного противостояния между Азербайджаном и Арменией создалась тяжелая ситуация, есть большие потери и, к сожалению, прекращение боевых действий и возобновление диалога пока не представляется возможным. Все мы понимаем, что дальнейшая эскалация ситуации крайне негативно скажется на безопасности всего региона.

Мы еще раз призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных участников максимально использовать свои возможности для прекращения эскалации и возобновления диалога.

Как вы знаете, нашу страну связывают добрососедские отношения с обеими странами – Азербайджаном и Арменией. Исторически, проживающие в Грузии азербайджанцы и армяне, наши граждане, всегда играли важную роль в развитии и усилении не только нашей страны, а также региона в целом. В то же время, их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы могут превратить весь Южный Кавказ в зону мира и развития.

Наш общий интерес – как можно скорее установить мир в регионе. Грузия готова любым способом способствовать этому процессу, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога», – сказано в заявлении премьера, обнародованном администрацией правительства Грузии, передает «Эхо Кавказа».