Азербайджанский военный самолет бомбил Мартакерт, погибли трое мирных жителей - Ваграм Погосян

Азербайджанский военный самолет недавно бомбил город Мартакерт, в результате чего погибли трое мирных жителей, есть также раненые, сообщает пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

«Официальный Баку открыто атакует мирное население, нарушая все нормы международного права», - добавил он.

Таким образом, с армянской стороны среди гражданского населения есть не менее 8 погибших.

Отметим, что Азербайджан сообщает, что с начала широкомасштабных боевых действий с азербайджанской стороны погибли 12 мирных жителей.