В Карабахе заявили о новых случаях применения турецких многофункциональных самолетов F-16 в зоне конфликта

«Сегодня на северо-восточном, а затем и на южном направлениях Армии обороны противник применил турецкие многофункциональные самолеты F-16», - сообщает Министерство обороны Карабаха.

«В настоящий момент на всей протяженности фронта продолжаются ожесточенные бои. Армия обороны добилась заметных успехов по ряду направлений. Людские и военно-технические потери противника растут», - говорится в сообщении.