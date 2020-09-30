Пашинян: Армения будет обеспечивать свою безопасность как с ОДКБ, так и без нее

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью российским СМИ сегодня заявил, что Армения в состоянии обеспечить свою безопасность как с участием Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и без участия этой структуры.

«Участие ОДКБ – это политический вопрос. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по организации, информируя их о сложившейся ситуации. Однако свою безопасность Армения готова обеспечивать как с ОДКБ, так и без нее», - согласно ТАСС, сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении также отметил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о вовлечении России в карабахский конфликт.

«Мы пока не ощущаем необходимости в использовании потенциала 102-й российской военной базы. В случае необходимости, однако, имеются все правовые основания для этого», - подчеркнул Пашинян.