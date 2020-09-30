COVID-19: За сутки в Армении выявлено 458 новых случаев коронавируса, 152 человека выздоровели, 1 пациент скончался

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 458, в общем составив 50 359.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 152 и сейчас составляет 44 001.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 959.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 297 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5102, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 292 193 (5102 за сутки, что является беспрецедентным количеством).