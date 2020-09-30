Военные власти Карабаха: Все попытки Азербайджана улучшить тактическую инициативу провалились

«Наиболее ожесточенные бои развернулись на северном и северо-восточных участках. Все попытки противника улучшить тактическую инициативу в свою пользу провалились. Противник несет серьезные потери в вооружении, военной технике и личном составе», - говорится в заявлении.

«Используя ракетные комплексы, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, враг также наносит удары по гражданскому населению. Два использованных БПЛА были сбиты силами ПВО Армии обороны в небе над Степанакертом», - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Карабаха.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook написала: «Министерство обороны Азербайджана перепутало количество собственных потерь за день, приписывая их армянским силам».

Минобороны Азербайджана сегодня утром заявило, что до настоящего времени «уничтожено или ранено до 2300 солдат противника, сотни единиц танков, бронетехники, ракетных комплексов, десятки систем ПВО, шесть командных и наблюдательных пунктов, пять складов боеприпасов и так далее».

Отметим, что Азербайджан до сих пор не раскрыл собственных военных потерь. В Баку лишь сообщают, что с начала широкомасштабных боевых действий 27 сентября среди мирных жителей погибло 10 человек, а около 30 ранено.

В результате действий вооруженных сил Азербайджана с армянской стороны погибло по меньшей мере 5 гражданских лиц, еще 30 ранены. В связи с обстрелами гражданских объектов вооруженными силами Азербайджана Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.