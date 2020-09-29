МО РА: Азербайджанские ВС превращают своих же граждан в живой щит

Азербайджанские вооруженные силы превращают своих же граждан в живой щит, утверждает Министерство обороны Армении.

Пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала видео, написав: «На кадрах видно, как азербайджанские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А размещаются в поселении и как оттуда же открывают огонь, превращая своих же граждан в живой щит».

Степанян в другом фейсбучном посте сообщает, что Армия обороны Карабаха «продолжает уверенно уничтожать военных и боевую технику азербайджанской армии». Опубликовав видео, пресс-секретарь Минобороны написала: «На кадрах – блестящая операция по уничтожению сразу всего подразделения».

Еще одно опубликованное Шушан Степанян видео сопровождается следующей записью: «АО Арцаха, восточное направление․ поражение колонны машин противника с боеприпасами».

Отметим, что Азербайджан не раскрывает информацию о потерях среди своих военных, лишь заявляет, что с 27 сентября до сих пор погибли 10 мирных жителей, 30 - были ранены.

С армянской стороны число погибших среди мирного населения достигло 5, ранены 30 человек. В связи с ударами азербайджанских ВС по гражданскому населению и объектам Армения обратилась в Европейский суд по правам человека