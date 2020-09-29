Постпред РА при ОДКБ: Скопление турецко-азербайджанских формирований вблизи границ государства-члена ОДКБ не может не вызывать озабоченности

«Виктор Биягов представил сложившуюся ситуацию в результате инициированной Азербайджаном агрессии против Арцаха вдоль всей протяженности линии соприкосновения, целенаправленное использование авиации против мирного населения и гражданской инфраструктуры и последовавшие после этого провокационные действия», - говорится в сообщении.

Он обратил внимание своих коллег на то, что «азербайджанская агрессия была заранее спланирована, и в то же время выразил глубокую озабоченность по поводу безоговорочной поддержки Турцией Азербайджана, что является не чем иным, как абсолютным нарушением международного права», отмечает МИД.

«Отказавшись от мирных переговоров, азербайджанское руководство выбрало свой путь решения карабахской проблемы, развязав полномасштабную войну, в результате которой уже имеется множество погибших и раненных, в том числе среди мирного населения, включая женщин и детей. Особое беспокойство вызывает безоговорочная военно-политическая поддержка Турции Азербайджану, что способствует дальнейшей дестабилизации обстановки в зоне ответственности ОДКБ и представляет собой серьезную угрозу для народов региона. В рядах вооруженных сил Азербайджана сражаются турецкие военные специалисты, используется вооружение турецкого производства, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты. Скопление турецко-азербайджанских формирований вблизи границ государства-члена ОДКБ не может не вызывать нашей озабоченности. Мы полны решимости сопротивляться изо всех сил для нейтрализации намерений этого союза», - отметил представитель РА.

Постпред Армении при ОДКБ также коснулся «дезинформации, распространенной сегодня утром Министерством обороны Азербайджана, целью которой было подготовить почву для эскалации конфликта и осуществить агрессию против Армении».

«Расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Республики Армения, и в этом случае нами будут использованы соответствующие военно-политические механизмы, направленные на коллективный ответ на внешнюю агрессию», - заявил Виктор Биягов.