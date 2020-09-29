Степанакерт опровергает утверждения Баку о «выведении из строя» воинской части Мартуни

«Распространенная пресс-секретарем Министерства обороны Азербайджана информация о том, что якобы в результате ударов азербайджанской армии военная часть Мартуни была полностью выведена из строя, является абсолютно дезинформацией и не соответствует действительности», - говорится в заявлении Министерства обороны Нагорного Карабаха.

«Все воинские части Армии обороны продолжают оставаться в строю и своими четкими действиями наносят атакующему противнику сокрушительные удары», - подчеркивают в оборонном ведомстве Карабаха.