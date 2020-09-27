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Карабах

Тегеран призывает Ереван и Баку прекратить военные действия

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Зариф выразил обеспокоенность в связи с возобновлением военных действий в Нагорном Карабахе и призвал стороны немедленно прекратить их и «возобновить переговорный процесс в рамках международного права».

Министр иностранных дел Ирана заверил, что Тегеран готов оказать содействие сторонам «в вопросе «установления режима прекращения огня, начала диалога и установления мира и стабильности».

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