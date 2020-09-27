Все партии парламента Турции, за исключением Демократической партии народов, также выступили с обвинениями в адрес Армении

Политические партии, представленные в парламенте Турции, также сделали заявления в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Лидер партии «Националистическое движение», входящей в правящую коалицию, Дилет Бахчели обвинил официальный Ереван в «проведении захватнической политики, создающей нестабильность на Южном Кавказе», заявив, что «возобновление военных действий представляет собой угрозу национальной безопасности как Азербайджана, так и Турции».

Глава парламентской фракции оппозиционной Народно-республиканской партии Энгин Озкоч присоединился к заявлениям правящей коалиции в поддержку Азербайджана. На странице партии в Twitter также были распространены осуждающие Армению публикации.

Из парламентских сил только Демократическая партия народов призвала турецкие власти воздержаться от действий, усиливающих напряженность. «Начавшиеся столкновения между Арменией и Азербайджаном могут перерасти в полномасштабную войну. Турция должна приложить посреднические усилия не для эскалации войны, а для установления мира между двумя странами», - говорится в заявлении партии.