Давид Тоноян: Власти Азербайджана вновь переоценили имеющиеся у них возможности

Он подчеркнул, что сегодня рано утром, грубейшим образом нарушив действующие нормы международного гуманитарного права и логику переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта, ВС Азербайджана с применением ракетно-артиллерийских средств и средств авиации перешли в наступление по всему периметру линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил, нацелившись на боевые позиции Армии обороны и мирные населенные пункты Карабаха.

«Таким образом, всю ответственность за последствия боевых действий несет военно-политическое руководство Азербайджана. Будучи гарантом безопасности Арцаха, ВС Республики Армения готовы оказать любую помощь с целью обеспечения безопасности населения Арцаха.

Уже очевидно, что, не извлекая уроков из бесславных поражений в прошлом, власти Азербайджана вновь переоценили имеющиеся у них возможности за что, уверен, будут строжайшим образом наказаны.

Эта авантюра приведет к тяжелым последствиям для противника. Наш ответ будет жестким как никогда. Армянская армия владеет всеми необходимыми средствами для очередного разгрома противника, посягнувшего на нашу Родину», - говорится в послании министра оборон Армении.