Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха заявляет, что действия азербайджанской стороны являются актом агрессии против Карабаха.

МИД Карабаха находится на прямой связи с личным представителем действующего председателя ОБСЕ. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также проинформированы о вооруженном нападении Азербайджана. Внешнеполитические ведомства двух армянских государств ведут скоординированную работу с соответствующими международными структурами с целью пресечения акта азербайджанской агрессии», - говорится в заявлении.



«Очередной акт агрессии Азербайджана против Республики Арцах не оставляет никаких сомнений в том, что наиболее действенным ответом международного сообщества на попытки Азербайджана решить конфликт силой является признание Республики Арцах», - заявил МИД Нагорного Карабаха.