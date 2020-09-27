По сведениям Самвела Бабаяна, погибли десять военнослужащих

«По имеющимся у меня сведениям, у нас десять убитых среди военных», - сказал Бабаян.

Он также сообщил, что началась широкомасштабная война, и Азербайджан наносит удары в направлении различных городов Карабаха.

«Я призываю людей сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах. Я призываю мужчин собраться как один и не доводить до того, пока будут ходить по домам и забирать их. Я просто прошу», - сказал Самвел Бабаян.

Напомним, что в связи с военными действиями в Карабахе объявлены военное положение и мобилизация.