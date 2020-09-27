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Карабах

Правительство Армении обсудит вопрос об объявлении военного положения и частичной мобилизации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Сегодня состоится заседание Совета безопасности Армении, на котором будет обсужден вопрос об объявлении военного положения и частичной мобилизацией. Об этом сообщает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Будьте готовы защищать нашу святую Родину», - написал он.

Ранее сегодня военное положение и мобилизация были объявлены в Карабахе.

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