Правительство Армении обсудит вопрос об объявлении военного положения и частичной мобилизации

«Будьте готовы защищать нашу святую Родину», - написал он.
Ранее сегодня военное положение и мобилизация были объявлены в Карабахе.
Сегодня состоится заседание Совета безопасности Армении, на котором будет обсужден вопрос об объявлении военного положения и частичной мобилизацией. Об этом сообщает премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Будьте готовы защищать нашу святую Родину», - написал он.
Ранее сегодня военное положение и мобилизация были объявлены в Карабахе.
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