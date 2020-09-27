Джалал Арутюнян: «Подразделения Армии обороны, нанося потери противнику, успешно срывают его планы»

Министр обороны Нагорного Карабаха, командующий Армией обороны Карабаха Джалал Арутюнян выступил с боевым призывом.

«Спустя примерно четыре года после боевых действий 2016 года противник вновь прибегнул к силе оружия, считая, что таким путем сможет решить арцахский [карабахский - ред.] конфликт в свою пользу. С утра 27 сентября азербайджанская армия после ракетно-артиллерийской подготовки и ударов БПЛА перешла в наступление по всей протяженности линии соприкосновения», - заявил он.

Согласно министру обороны Карабаха, в настоящий момент подразделения Армии обороны, «нанося многочисленные потери противнику, успешно срывают его планы». «Эти планы нам известны давно, их суть можно передать в двух словах: освободить от армян Арцах [Нагорный Карабах - ред.] и Армению. Будьте уверены, противник и в этот раз потерпит неудачу», - отметил он.

«Сейчас нужно отложить в сторону все разногласия, все точки зрения, все мнения. Наша цель одна – разбить противника всеми возможными способами, нанести разрушительные удары по его вооруженным бандгрупировкам, уничтожить его военные инфраструктуры, в случае необходимости расширить зону безопасности и принудить к окончательному миру. Для выполнения этой задачи должны быть объединены все усилия.

Наша победа не имеет альтернативы: мы защищаем могилы наших предков и будущее наших детей. Мы защищаем право жить на земле наших предков», - подчеркнул Джалал Арутюнян.

Напомним, что рано утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «противник начал нападение в Направлении Арцаха».

Азербайджанская сторона в свою очередь сообщает о своих потерях, которые пока уточняются.