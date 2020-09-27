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Карабах

Джалал Арутюнян: «Подразделения Армии обороны, нанося потери противнику, успешно срывают его планы»

Министр обороны Нагорного Карабаха, командующий Армией обороны Карабаха Джалал Арутюнян (архив)

Министр обороны Нагорный Карабах, командующий Армией обороны Карабаха Джалал Арутюнян выступил с боевым призывом.

Министр обороны Нагорного Карабаха, командующий Армией обороны Карабаха Джалал Арутюнян выступил с боевым призывом.

«Спустя примерно четыре года после боевых действий 2016 года противник вновь прибегнул к силе оружия, считая, что таким путем сможет решить арцахский [карабахский - ред.] конфликт в свою пользу. С утра 27 сентября азербайджанская армия после ракетно-артиллерийской подготовки и ударов БПЛА перешла в наступление по всей протяженности линии соприкосновения», - заявил он.

Согласно министру обороны Карабаха, в настоящий момент подразделения Армии обороны, «нанося многочисленные потери противнику, успешно срывают его планы». «Эти планы нам известны давно, их суть можно передать в двух словах: освободить от армян Арцах [Нагорный Карабах - ред.] и Армению. Будьте уверены, противник и в этот раз потерпит неудачу», - отметил он.

«Сейчас нужно отложить в сторону все разногласия, все точки зрения, все мнения. Наша цель одна – разбить противника всеми возможными способами, нанести разрушительные удары по его вооруженным бандгрупировкам, уничтожить его военные инфраструктуры, в случае необходимости расширить зону безопасности и принудить к окончательному миру. Для выполнения этой задачи должны быть объединены все усилия.

Наша победа не имеет альтернативы: мы защищаем могилы наших предков и будущее наших детей. Мы защищаем право жить на земле наших предков», - подчеркнул Джалал Арутюнян.

Напомним, что рано утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «противник начал нападение в Направлении Арцаха».

Азербайджанская сторона в свою очередь сообщает о своих потерях, которые пока уточняются.

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