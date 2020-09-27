Атаки азербайджанских войск отброшены, противник потерял 3 танка - МО Армении

Как отметил командующий Армией обороны Арцаха, генерал майор-Джалал Арутюнян, азербайджанские войска в 07:10 перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения, написала в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Атаки азербайджанских войск отброшены по нескольким направлениям. Противник понес человеческие потери и потери техники, в частности, три танка. Бои продолжаются», - сообщила Степанян.

Напомним, что рано утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «противник начал нападение в направлении Арцаха».