Обстреливаются мирные населенные пункты Карабаха, в том числе Степанакерт - Ваграм Погосян

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что «сегодня рано утром по всему периметру линии соприкосновения противник начал активные обстрелы».

«Обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Призываем население укрываться в убежищах», - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время онПогосян заявил, что «ответ будет соразмерным и всю ответственность за ситуацию несет военно-политическое руководство Азербайджана и лично Ильхам Алиев».

Напомним, что рано утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «противник начал нападение в направлении Арцаха».