Ожидается, что первая партия вакцины против Covid-19 будет доставлена в Армению в 2021 году

По данным Минздрава, планируется закупить около 600 тысяч доз вакцины от коронавируса нового типа для около 300 тысяч человек из группы риска – по две дозы на каждого.

Согласно сообщению, общие финансовые затраты на закупку вакцины составляют примерно 6 миллионов 330 тысяч долларов, но они могут быть снижены в результате переговоров.

Ожидается, что первая партия вакцины (из расчета на 3% населения) будет доставлена в 2021 году – в кратчайшие сроки после завершения лицензирования на безопасность и эффективность вакцин и получения разрешения на их применение.