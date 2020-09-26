COVID-19: За сутки в Армении выявлено 426 новых случаев коронавируса, 175 человек выздоровели, 1 пациент скончался

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 175 и сейчас составляет 43 576.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 948.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 295 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4253, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 280 366 (4289 за сутки).