Народ Карабаха должен иметь возможность определять свой статус без каких-либо ограничений - Пашинян

«Мы высоко ценим ведущую роль Организации Объединенных Наций, особенно Всемирной организации здравоохранения и ПРООН, в глобальной борьбе с Covid-19. Мы благодарны всем нашим странам-партнерам, которые поддержали Армению. Мы также оказали свою долю помощи другим нашим партнерам. Эти коллективные усилия являются важнейшим проявлением международной солидарности», - сказал Пашинян.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Пашинян в своей речи подчеркнул, что вакцины против COVID-19 являются общественным благом мирового значения и должны быть доступны всем народам без дискриминации.

«Позвольте мне еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Армении призыву генерального секретаря к глобальному прекращению огня и резолюции 2532 Совета безопасности ООН по COVID-19, в которой содержится призыв к полному и немедленному прекращению боевых действий во всех ситуациях», - сказал Пашинян.

«Народ Нагорного Карабаха должен иметь возможность определять свой статус без каких-либо ограничений»

Глава правительства Армении также отметил: «Хотя усилия человечества в наши дни сосредоточены на преодолении Covid-19, мы стали свидетелями прискорбных попыток дестабилизации мира и безопасности в нашем регионе. В июле Азербайджан начал очередную агрессивную операцию. Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение в направлении приграничной Тавушской области Армении».

Никол Пашинян подчеркнул, что июльские бои развеяли миф о военном превосходстве Азербайджана и подтвердили, что карабахский конфликт не имеет военного решения. «Необходимость того, чтобы руководство Азербайджана признало этот факт, назрела давно, следовательно, они должны воздерживаться от применения силы или угроз в контексте мирного урегулирования конфликта путем переговоров», - сказал он.

Премьер-министр Армении подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что в основе мирного процесса должно лежать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, которое было признано международным сообществом и международными посредниками, в частности, сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«В силу этого права народ Нагорного Карабаха должен иметь возможность определять свой статус без каких-либо ограничений. Следовательно, избранные ими органы власти должны иметь возможность участвовать в переговорах. Проблемы и потребности людей, живущих в зоне конфликта, должны стать приоритетом в повестке дня переговоров», - сказал Пашинян.

«Другой ключевой приоритет для Армении - обеспечение всесторонней безопасности подвергающегося экзистенциальным угрозам народа Арцаха. Свобода, демократия и уважение фундаментальных прав человека являются необходимыми предусловиями в процессе создания благоприятной среды для длительного и всеобъемлющего урегулирования конфликта. Только законно избранные правительства могут по-настоящему выражать интересы своего народа и идти на компромисс.

Власти Азербайджана последовательно используют конфликт для легитимации долговечности своей власти. В течение десятилетий руководство Азербайджана рассматривало Армению и армян как врагов, чтобы оправдать низкий уровень жизни, отсутствие демократии и массовые нарушения прав человека в своей стране.

Прекращение огня должно быть подкреплено конкретными действиями на местах. В этом отношении решающее значение имеют отказ от милитаристской риторики и языка ненависти, расширение наблюдательской миссии ОБСЕ на границе и линии соприкосновения, создание механизмов для расследования нарушений режима прекращения огня и установление прямых линий связи между местными командирами», - сказал Никол Пашинян.

«Турция представляет собой угрозу безопасности Армении и всего региона»

Глава правительства Армении также отметил: «Призывы международного сообщества во время июльской эскалации в основном касались соблюдения режима прекращения огня, диалога и сдержанности сторон. В соответствии со своей дестабилизирующей политикой расширения своего влияния в соседних регионах, в том числе в Средиземноморье, Северной Африке и на Ближнем Востоке, Турция не пощадила также энергии и усилий для повышения напряженности на Южном Кавказе.

Поддерживая в одностороннем порядке Азербайджан и расширяя там свое военное присутствие, Турция подрывает усилия по установлению мира и стабильности в регионе, а также инициативы сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении».

Никол Пашинян подчеркнул, что Турция напрямую угрожает Армении и «демонстративно проявляет воинственную позицию, проводя провокационные совместные военные учения с Азербайджаном в непосредственной близости от Армении и Нагорного Карабаха», добавив, что Турция представляет собой угрозу безопасности Армении и всего региона.

Премьер-министр Армении добавил, что в этом контексте Армения продолжит активно участвовать в региональных и международных усилиях по поддержанию мира и безопасности посредством диалога и сотрудничества.

Армения готова расширять свое участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН - Пашинян



Никол Пашинян подчеркнул, что Армения готова расширять свое участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

«Дамы и господа, Армения придает важность эффективному выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 10 июля 2020 года Армения представила второй национальный добровольный обзор достижения Арменией целей устойчивого развития. Пользуясь полной поддержкой народа, наше правительство преисполнено решимости продолжить свою амбициозную повестку реформ, направленных на построение конкурентоспособного и инклюзивного демократического общества посредством сильных государственных институтов.

Мы привержены широкомасштабной программе экономического и социального развития, опираясь на высокотехнологичные, экологические и образовательные стандарты. На этой неделе наше правительство ввело в оборот проект Стратегии трансформации Армении до 2050 года, в которой перечислено 16 сверхцелей, основанных на смелом видении современности и прогресса», - сказал Пашинян.

«Как член Совета по правам человека Армения продолжит вносить большой вклад в международное сотрудничество, направленное на защиту и укрепление прав человека. В повестке дня как внутренней, так и внешней политики Армения придает важность равноправию всех граждан и активному участию женщин и молодежи в политической и общественной жизни. Защита прав женщин в зонах конфликтов и их участие на всех этапах разрешения конфликтов имеет очень важное значение. Выполнение положений резолюции 1325 Совета Безопасности ООН является одним из ключевых приоритетов нашего правительства», - продолжил глава правительства Армении.

Премьер подчеркнул, что предупреждение геноцидов всегда было для Армении абсолютным приоритетом.

«Как народ, переживший ужасы геноцида, мы несем моральную ответственность перед человечеством в плане сохранения памяти о жертвах геноцидов и содействия усилиям международного сообщества по предотвращению повторения этого ужасного преступления. Мы ценим поддержку международного сообщества усилиям Армении по продвижению международной повестки дня по эффективному предотвращению посредством Совета по правам человека.

Армения поддерживает создание инклюзивных платформ для диалога между правительствами, парламентами, международными организациями, научными кругами и гражданским обществом по вопросам предотвращения геноцида. Одной из площадок для такого диалога стал Глобальный форум против геноцида, который периодически проводится в Армении.

Ваши Превосходительства, 75-я годовщина Организации Объединенных Наций является хорошим поводом еще раз подтвердить важность трех взаимосвязанных столпов: мира, развития и прав человека.

Текущие конфликты, продолжающееся наличие радикализма и нетерпимости, транснациональные и глобальные вызовы раскрывают наши коллективные слабости и взаимозависимость», - сказал Никол Пашинян.