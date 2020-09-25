Для меня крайне важно быть в гармонии с собственными принципами и ценностями: Гаяне Абраамян о сложении мандата

«Решение мне далось нелегко, но для меня крайне важно быть в гармонии с собственными принципами и ценностями при принятии важнейших решений для будущего нашего государства и народа», - на своей странице в Facebook сегодня написала член фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян, которая ранее заявила о сложении депутатского мандата.

«Полностью сознавая, что вместе с мандатом со стороны правящей силы и граждан мне были даны огромная ответственность и доверие, которые я должна была довести до цели, я, однако, поясню, что депутатский мандат я рассматривала как средство решения вопросов, проведения масштабной работы по объявленным нами реформам, и в этом плане самым главным является эффективность, иначе мандат и статус становятся самоцелью, что для меня неприемлемо.

Заверяю вас, что это решение далось мне нелегко, но для меня крайне важно быть в гармонии с собственными принципами и ценностями при принятии важнейших решений для будущего нашего государства и народа. Я никогда не уклонялась от ответственности и борьбы. Принимая мандат, как журналист с опытом работы по меньшей мере 20 лет, я сознавала, что будут политические решения, с которыми я не буду мириться, но каждый из нас индивидуально в своей деятельности проводит черту в плане системы ценностей, пересечь которую означало бы, что статус считается целью, а не средством», - написала депутат.

В своем посте Гаяне Абраамян также представила направления, по которым работала в период своей депутатской деятельности, резюмировав: «Как и два года назад, сегодня я так же убеждена, что Бархатная ненасильственная революция является одной из значительных страниц нашей новейшей истории, и сейчас, более чем когда-либо, у нас есть самая реальная возможность построить демократическую, мощную Армению».