В соответствии с регламентом Национального собрания, депутат может отозвать свое заявление в течение недели после его обнародования; если же в течение недели депутат не отзывает его, то о прекращении его депутатских полномочий составляется протокол, который подписывает и публикует спикер парламента.
Депутат от фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян представила заявление о сложении мандата
Депутат от правящей парламентской фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян сегодня представила заявление о сложении депутатского мандата. Об этом сообщил спикер парламента Арарат Мирзоян.
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