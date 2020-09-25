COVID-19: За сутки в Армении выявлено 392 новых случая коронавируса, 135 человек выздоровели, 2 пациента скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 392, в общем составив 48 643.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 135 и сейчас составляет 43 401.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 947.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 293 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4002, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 276 077 (3842 за сутки).