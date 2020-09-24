Пашинян: «ЕС, Россия и США для нас очень важные партнеры»

«Мы с нашими партнерами развиваем возможно и необычные, но очень эффективные отношения и продолжим это делать. ЕС, Россия и США для нас очень важные партнеры», - заявил премьер-министр Никол Пашинян сегодня на заседании правительства, касаясь внешнеполитической повестки Армении.

Премьер-министр отметил, что один из российских аналитических центров опубликовал исследование на тему «Союзники России».

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян сообщил, что исследование «Союзники России» дает оценку союзническим отношениям партнеров России по ОДКБ. «В контексте союзнических отношений Армении здесь придается очень высокий уровень», - сказал Армен Григорян.

А глава правительства сообщил, что в ближайшее время состоится второй этап стратегического диалога Армения-США.

«В ближайшее время в Ереване ожидается заседание Межправительственного совета ЕАЭС. У нас также очень интенсивные отношения с Ираном. Наши отношения с Грузией, конечно, традиционно теплые. И мы продолжим наш политический курс в рамках наших представлений внешней политики, где, конечно, есть определенные нюансы, которые, возможно, необычные. Мы будем углублять наши отношения с нашими партнерами, и они должны иметь и имеют конкретное выражение», - заявил Никол Пашинян.