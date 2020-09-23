В преддверии армяно-американских переговоров правительство наняло лоббистскую компанию

Согласно информации, предоставленной Радио Азатутюн Министерством иностранных дел Армении, компания Alston & Bird, имеющая большой опыт представления интересов ряда стран в Соединенных Штатах, будет содействовать посольству Армении в вопросе продвижения повестки армяно-американских отношений и принятия ряда законодательных инициатив в Конгрессе США.



По словам начальника отдела США и Канады МИД Армении Армеллы Шакарян, в повестке армяно-американского стратегического диалога находятся вопросы, касающиеся юстиции, экономики, обороны и политики.

«В прошлом году, когда стартовал стратегический диалог, двусторонняя повестка дня США-Армения была расширена, межправительственные консультации ранее координировались Экономической комиссией, обсуждались экономические и другие вопросы, а после старта стратегического диалога повестка дня была расширена. В нынешней повестке дня также обсуждаются региональные, глобальные и международные вопросы», - сказала Шакарян.

На вопрос Радио Азатутюн, чего ожидает Армения от этих переговоров, глава отдела США и Канады МИД Армении ответила: «Мы ожидаем расширения двусторонней повестки дня, реализации более глобальных программ с США и развития экономических отношений».

На вопрос, поскольку были включены вопросы, связанные с обороной и политикой, ожидают ли в Ереване углубления отношений и в этих сферах, Армелла Шакарян ответила: «Да, мы обсуждаем углубление отношений в этих сферах».

В МИД подчеркивают, что это не первый опыт сотрудничества Армении с лоббистской компанией, в разные годы правительство Армении обращалось к услугам подобных компаний, что является принятой практикой в Вашингтоне. Согласно справке МИД, соседняя Турция заключила 167 лоббистских сделок в США, Грузия - 62, Азербайджан - 52.



После первого заседания армяно-американского стратегического диалога, состоявшегося в Ереване в мае прошлого года, в сентябре этого года прошли второе и третье заседания, которые из-за коронавируса проходили посредством видеосвязи. В таком же формате пройдут еще два заседания, а заключительное, шестое, состоится в октябре, и ожидается, что для участия в этом заседании в Вашингтон отправится армянская делегация во главе с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном.

«На данный момент формат заключительной встречи пока находится в стадии обсуждения. В течение ближайшей недели уже станет ясно, на каком уровне и в каком формате пройдет встреча», - сказала Шакарян.

На вопрос Радио Азатутюн, ожидается ли встреча на уровне глав государств или министров, она ответила: «Ожидается встреча на уровне министров».

По словам Армеллы Шакарян, по итогам армяно-американского стратегического диалога ожидается подписание документов, однако не на данном этапе.



Нанятая правительством Армении компания Alston & Bird связана с 97-летним Робертом (Бобом) Доулом, кандидатом в президенты США от Республиканской партии 1996 года, который на протяжении 27 лет представлял в Сенате США штат Канзас.

Сделку стоимостью 10 тысяч долларов заключили посол Армении в США Варужан Нерсесян и Роберт Доул, который имеет репутацию проармянского политика и является старшим советником в компании Alston & Bird.

«Мы поддержим усилия Республики Армения, направленные на построение стратегических отношений с США, в преддверии дипломатических переговоров, запланированных на октябрь 2020 года. Наши услуги могут включать установление связи с чиновниками правительства США, членами и сотрудниками Конгресса», - написал Боб Доул в письме, адресованном послу Нерсесяну, копию которого опубликовало Министерство юстиции США.



Из письма также становится известно, что Боб Доул и Alston & Bird будут оказывать правительству Армении услуги в течение одного месяца, с 15 сентября по 14 октября.

Указом президента Армении Армена Саркисяна, за вклад в развитие и укрепление армяно-американских дружественных связей Роберт Доул, который на протяжении длительного времени прилагал значительные усилия для признания Геноцида армян в Конгрессе США, в прошлом году был награжден Орденом Почета Армении.

Считается, что Боб Доул, пользующийся авторитетом в Республиканской партии США, имеет влияние в администрации президента Дональда Трампа. Доул был единственным кандидатом в президенты США от республиканцев, который поддержал Трампа в предвыборной кампании 2016 года. Два года спустя, когда Доул был удостоен одной из двух высших гражданских наград в Соединенных Штатах, золотой медали Конгресса, на церемонии награждения в знак особого уважения присутствовали президент Трамп и вице-президент Майк Пенс.