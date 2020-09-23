«Потенциал и вклад нашей команды не должны были быть проигнорированы» - коллектив инфекционной клиники «Норк»

Коллектив инфекционной клиники «Норк», с первых дней распространения коронавируса в Армении занимающейся лечением этого заболевания, опубликовал открытое письмо на имя президента и премьер-министра Армении, в котором выразил свое возмущение в связи с тем, что в отличие от других больниц, борющихся с COVID-19, никто из их медицинского центра не был награжден 21 сентября по случаю Дня независимости.

«Указом президента РА Армена Саркисяна наши коллеги, развивающие деятельность в области здравоохранения, были награждены за вклад в работы по предотвращению, контролю и лечению коронавируса. Поздравляем наших коллег. Однако следует отметить, что вклад и роль инфекционной клиники «Норк» во всем этом были не меньшими. Весь наш персонал был и продолжает находиться на передовых позициях борьбы с вирусом. Мы считаем, что потенциал и вклад нашей команды не должны были быть проигнорированы и должны были быть оценены как со стороны президента, премьер-министра и правительства, так и со стороны Министерства здравоохранения. Мы осознаем, что не могли быть награждены все, что выбор был сделан между представленными кандидатами, но справедливость предполагает, что не может быть проигнорирован коллектив, который действительно был и находится на передовой позиции борьбы с коронавирусом», – отмечается в открытом письме, которое подписали порядка 70 врачей, медсестер, заведующих отделениями и ординаторов медцентра.

В письме они описывают объем работы, проделанной ими за последние 6-7 месяцев, масштабное тестирование на коронавирус и даже научные исследования.

Авторы заявления упоминают также покинувшего медцентр директора Мгера Давидянца, отмечая, что последний руководил их обширной работой. Давидянц, руководивший клиникой в течение двух лет после революции, заявил о своей отставке еще в августе. Одна из причин заключалась в том, что после объединения инфекционной больницы «Норк» и Центра профилактики СПИДа ему не предложили должность руководителя.

Давидянц на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо своих уже бывших коллег, отметив, что «хотя бы один человек из действующего персонала должен был быть награжден».

В беседе с Радио Азатутюн Давидянц отметил, что его пост в Facebook не следует рассматривать с личной точки зрения. Других комментариев он давать не пожелал.

Асмик Петросян из офиса президента Армена Саркисяна сообщила, что хотя открытое письмо было адресовано также президенту Саркисяну, однако офис президента играет лишь формальную роль в вопросе награждений. «Согласно закону РА «О государственных наградах и почетных званиях», президент вручает государственные награды и звания на основании соответствующих ходатайств. Сам президент это не решает. А с ходатайством к президенту правомочны обращаться премьер-министр, председатели Национального собрания, Конституционного суда и Высшего судебного совета», - отметила Петросян.

По случаю Дня независимости, 21 сентября, президент наградил различными медалями около 130 человек: от судей до актеров, военных и врачей. По ходатайству премьер-министра медали были вручены 11 медработникам, принимавшим участие в борьбе с коронавирусом, в том числе директору медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич» Арману Овакимяну, еще двум сотрудникам той же больницы, двум представителям медицинского центра «Сурб Аствацамайр», директору медицинского центра «Арабкир» Арману Баблояну, директору медицинского центра «Астхик» Асатуру Асатряну, директору медицинского центра «Эребуни» Микаэлу Манукяну и другим.

По словам начальника отдела информации Министерства здравоохранения Лилит Бабаханян, кандидатов на награждение представили они. «Список был представлен Министерством здравоохранения, но хочу подчеркнуть, что все сотрудники инфекционной больницы «Норк» два-три месяца назад получили от Министерства здравоохранения дипломы, некоторые также получили памятные медали от министерства», - сказала она.

Предусмотрены также другие награждения, добавила представитель ведомства.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила «Арменпресс», что в ближайшие дни памятной медалью премьер-министра и благодарственным письмом будут награждены более 100 медицинских работников, в том числе и из инфекционной больницы «Норк».