COVID-19: За сутки в Армении выявлено 210 новых случаев коронавируса, 350 человек выздоровели, 4 пациента скончались

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 350 и сейчас составляет 43 026.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 942.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 292 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3617, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 268 322 (2256 за сутки).