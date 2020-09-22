«Мы хотим выехать в Россию, но не можем» - акция протеста перед зданием правительства

Накануне стало известно, что правительство России приняло решение о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей и всеми странами ЕАЭС, за исключением Армении, то есть, с Казахстаном, Киргизией и Беларусью.

В России официально не объяснили, по какой причине решили возобновить регулярные рейсы именно с этими странами, но не с Арменией. Граждане, с нетерпением ждущие в Армении выезда в Россию, восприняли эту новость с болью.

«Мы не знаем, чем это обусловлено, но очень обидно для нас, что с Казахстаном, Кыргызстаном, Южной Кореей, Беларусью могут вести переговоры о свободном передвижении, а мы, будучи членом ЕАЭС, где по договору мы имеем возможность свободного передвижения, просто застряли на месте», - сказал один из собравшихся у здания правительства.

«Мы хотим выехать в Россию, но не можем, дом и все остальное остались там, а мы здесь на улицах», - сказал другой участник акции протеста.

Политолог Степан Григорян считает, что Россия и этот вопрос использует в качестве рычага давления на Армению, разжигая общественное недовольство против правительства.

«Я утверждаю, что это также связано с тем, что империя остается империей, они понимают, что чем больше будет внутреннее давление на нынешние власти Армении, тем легче они смогут добиться то, что хотят. Например, в связи с той же железной дорогой был подписан меморандум, договор о том, что все в порядке, между тем, год назад было возбуждено довольно серьезное уголовное дело в связи с российской железной дорогой. Это давление дает свой эффект, нехотя наши на что-то закрывают глаза. Это имперская политика – постоянно держать под давлением нынешние власти и добиваться чего-то», - сказал Григорян.