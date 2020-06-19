ППА и несколько внепарламентских сил могут подписать меморандум о сотрудничестве

Возглавляемая Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» (ППА) и несколько внепарламентских сил сейчас активно обсуждают вопрос подписания меморандума о сотрудничестве.

Депутат оппозиционной парламентской фракции ППА Наира Зограбян считает естественным, что те силы, с которыми они уже сотрудничают, в ближайшее время подпишут с ними меморандум.

Известно, что в последнее время ППА и ряд внепарламентских сил, в частности, АРФ «Дашнакцутюн», партия «Родина» во главе с бывшим директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном и партия «Одна Армения» проводят обсуждения.

Поднимут ли политические силы в результате сотрудничества вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна, ППА пока не уточняет. Тем не менее, участвующий в обсуждениях Артур Ванецян несколько раз заявлял о необходимости отставки Пашиняна, а лидер ППА Гагик Царукян потребовал 100-процентной смены правительства.

«Если мы сотрудничаем, естественно, должен быть также меморандум о сотрудничестве, в котором мы укажем наши предстоящие и тактические, и более крупные стратегические шаги», - сказала Зограбян.

Возможность подписания меморандума о сотрудничестве по итогам обсуждений не исключил и представитель Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян. Однако пока неясно, когда именно это произойдет. Пока намечаются грани сотрудничества.

«У нас нет окончательного соглашения. На данный момент правильно зафиксировать, что у нас очень активные контакты, мы работаем над несколькими проектами. Когда придем к соглашению, и все будет готово и ясно, мы выступим с соответствующим заявлением», - сказал Сагателян.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли у них конкретные сроки, представитель ВО АРФД ответил: «Нет, когда получится, ограничения в сроках нет. Это может быть завтра, а может быть через шесть месяцев».

На вопрос, ведутся ли обсуждения между ним, Царукяном и Ванецяном, Сагателян ответил: «Мы втроем до сих пор не встречались, то есть, в разных форматах, по отдельности мы встречались друг с другом».

По словам Сагателяна, в стране возник политический и управленческий кризис, из которого нужно найти выходы. Подход АРФ «Дашнакцутюн» состоит в том, что в стране должны быть проведены досрочные парламентские выборы, все должно быть в рамках закона, и все должно быть сделано для того, чтобы внутренняя стабильность страны не была нарушена.

«В настоящее время я не считаю целесообразным говорить о конкретных деталях меморандума о сотрудничестве, но в представлении «Дашнакццтюн» выходом являются досрочные парламентские выборы, посредством которых должна быть сформирована власть нового качества», - сказал Сагателян.

На замечание Радио Азатутюн, то есть, в настоящее время АРФ «Дашнакцутюн» поднимает не вопрос отставки Никола Пашиняна, а вопрос досрочных парламентских выборов, представитель Верховного органа АРФД ответил: «Да, для нас главной стратегической целью являются досрочные парламентские выборы. Мы считаем, что путем смены лиц ничего глубинно, системно не изменится, должны быть проведены выборы, политические силы должны предстать со своими командами, программами, и наше общество должно выбрать, каким силам оно доверяет. Я не исключаю на этом пути предложений о формировании правительства национального согласия, временного правительства, переходного правительства, но это не главное наше требование, наше главное требование - досрочные выборы. Пути достижения этого можно обсуждать, потому что досрочных выборов не может быть без отставки правительства».