COVID-19: За сутки в Армении выявлено 115 новых случаев коронавируса, 39 человек выздоровели, 2 пациента скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 115, в общем составив 47 667.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 39 и сейчас составляет 42 676.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека: 69-летний мужчина и 83-летняя женщина. У них были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 938.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 288 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3765, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 266 066 (825 за сутки).