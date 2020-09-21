Давид Тоноян: Что касается срыва переговоров, то Алиев, наверное, говорит сам о себе

Отвечая на заявление президента Азербайджана о том, что «в срыве переговоров по вопросу урегулирования карабахского конфликта виновато руководство Армении», министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Ильхам Алиев вместо того, чтобы винить себя в срыве переговоров, обвинил армянскую сторону.

«Что касается срыва переговоров, то, наверное, он говорит сам о себе», - сказал Тоноян.

«Выдвигать Армении с позиции силы невыполнимые требования перед началом переговорного процесса неприемлемо», - добавил Тоноян.

В субботу в интервью местным телеканалам президент Азербайджана также негативно оценил нынешнее состояние переговоров по вопросу Карабаха: «Я говорил, что мы не будем участвовать в переговорах ради имитации. Это не означает, что мы не будем участвовать в переговорах. Это означает, что мы не будем подключаться к хитрой политике Армении. Фактически Армения сорвала переговорный процесс. Не срывает, а сорвала».

«Если премьер-министр Армении читает, что Карабах - это Армения, в таком случае о каком мирном соглашении можно говорить?» - также заявил Алиев.

Сегодня министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян не пожелал комментировать заявления Алиева, сказав: «Я не хочу никак комментировать это заявление, которое было очень эмоциональным».

С другой стороны, сегодня на брифинге с журналистами глава МИД Армении подтвердил, что армянская сторона готова очень скоро вернуться за стол переговоров. «Сейчас мы совещаемся, говорим с сопредседателями, мы находимся на связи, работаем и сможем договориться. Мы более чем четко подчеркнули, что мирному процессу альтернативы нет, что урегулирование возможно только мирным путем, что все это мы говорим на основе абсолютной уверенности в том, что Армения и Арцах полностью в состоянии себя защитить», - заявил Мнацаканян.