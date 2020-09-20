В Ереване ответили на заявления президента Азербайджана

«Заявления президента Азербайджана на церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» вызывают глубокое разочарование. Они демонстрируют неспособность лидера соседней страны здраво и без болезненных эмоций воспринимать создавшуюся ситуацию и свою собственную роль в формировании данной реальности», - сегодня заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в своем комментарии относительно заявлений Ильхама Алиева.

Накануне Алиев, в частности, обвинил руководство Армении в срыве переговоров по урегулированию карабахского конфликта. По его словам, процесс «фактически не ведется».

«Я говорил, что мы не будем участвовать в переговорах ради имитации. Это не означает, что мы не будем участвовать в переговорах. Это означает, что мы не будем подключаться к хитрой политике Армении. Фактически Армения сорвала переговорный процесс. Не срывает, а сорвала», - подчеркнул президент Азербайджана, слова которого, со ссылкой на его пресс-службу, приводит российское информагентство «РИА Новости».

В своем комментарии Анна Нагдалян отметила, что «подобная риторика, в которой присутствуют очевидно необоснованные и даже ложные утверждения, не делает чести лидеру какой-либо страны».

«Мы осознаем ущерб мирному процессу, нанесенный Азербайджаном в результате агрессии в апреле 2016 года и военной эскалации в июле 2020 года. Для того, чтобы этот урон не стал необратимым, руководство Азербайджана должно пересмотреть свою политику применения силы и угрозы силой, отказаться от попыток дестабилизации регионального мира и безопасности на Южном Кавказе посредством привлечения внерегиональных сил и подготовиться к мирному урегулированию конфликта.

Армения уверена в своей способности защитить право народа Арцаха [Карабаха – ред.]на самоопределение и право жить на исторической родине, и именно с этой уверенностью вновь подчеркиваем, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта», - заявила пресс-секретарь МИД Армении.