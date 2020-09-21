Поздравительное послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня независимости Республики Армения

«Дорогой народ, гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцах,

Гордое армянство диаспоры!

Поздравляю всех нас с праздником Независимости Армении!

Проведенным 29 лет назад в этот день референдумом наш народ единогласно утвердил независимость Армении. Референдум 21 сентября 1991 года является одним из важнейших событий в истории нашего народа, начало которому было положено еще с 1988 года Арцахским движением.

Результаты референдума возвестили всему миру о свободной воле армянского народа иметь независимое и демократическое государство.

За прошедшие 29 лет мы вместе сталкивались с многочисленными испытаниями: война, социально-экономические трудности, эмиграция, сфальсифицированные выборы, 27 октября, политические репрессии, 1 марта, кризисные ситуации и отчаяние.

Все эти трудности, однако, не смогли сломить армянский народ. Ненасильственная бархатная народная революция 2018 года стала красноречивым выражением государственного оптимизма, гражданской решимости, которой было доказано, что воля армянского народа иметь суверенное, свободное, мощное и счастливое государство сильнее, чем когда-либо. Суверенное и свободное государство и вечность этого государства находятся в центре национальной повестки армянского народа, и мы должны сосредоточить все наши усилия на ежедневном служении этой повестке дня.

Дорогие соотечественники,

Сегодня я опубликую стратегию Армении до 2050 года: стратегию трансформации, которая является не заскорузлым документом, а механизмом обсуждения, уточнения наших представлений о Республике Армения до 2050 года, установления целей и поиска путей по их достижению, принятия решений по их реализации и мониторинга процесса осуществления.

Я верю, что этим мы вступаем в новый этап нашей государственности, когда управляем государством в стратегической логике, когда каждое решение, принятое сегодня, имеет не только текущие цели, но и стратегические цели на 10, 20, 30 лет.

Это механизм, который должен сделать обсуждения о будущем, планирование и строительство будущего неотъемлемой частью нашей повседневной работы.

В 1991 году мы не знали, какой будет Армения 2020 года, и по стечению многочисленных объективных и субъективных обстоятельств не выделили времени на то, чтобы оформить наши представления о сегодняшнем дне и осуществлять их ежедневно.

Но время со всей неизбежностью поставило нас перед этой проблемой. Мы не можем дожидаться 2050 или 2100 года, чтобы увидеть, какой станет Армения. Мы должны спланировать эту Армению, спроектировать и начать строить ее с сегодняшнего дня. В соответствии с этим, из всего потока многочисленных и разнообразных вопросов дня, иногда приводящих в отчаяние и сбивающих с толку, мы должны отдавать приоритет тем, которые ведут нас в Армению 2050 года, 2100 года.

Граждане Республики Армения, которые будут отмечать 100-летие независимости, должны видеть, что мы думали не только о себе, но и о них, должны почувствовать нашу любовь и ответственность за будущее Армении, то есть за их настоящее, наши сегодняшние мечты об этом дне они должны увидеть осуществившимися.

Уверен, у нас есть достаточно воли, умения, сплоченности и мудрости, чтобы заполнить нашу ежедневную повестку такой работой и обеспечить непоколебимые институциональные условия для Армении и армянского народа.

Это ключевая миссия нашего поколения, и мы осуществим эту миссию вместе.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо живем и будем жить в свободной и счастливой Армении!»