Сегодняшние вызовы еще раз подтверждают важность нашего партнерства: Дональд Трамп Николу Пашиняну

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, говорится:

«Многоуважаемый премьер-министр,

С радостью поздравляю Вас с 21 сентября - Днем независимости Вашей страны.

В течение 29 лет с момента обретения Республикой Армения независимости США были рядом с армянским народом и поддерживали Ваши усилия по построению современной демократии и экономическому развитию. Мы готовы продолжить совместную работу в сферах наших общих интересов, в том числе по расширению двусторонней торговли и инвестиций, укреплению верховенства закона, региональной стабильности и поддержке суверенитета Вашей страны.

Сегодняшние вызовы еще раз подтверждают важность нашего партнерства. Связи между армянским и американским народами безусловно прочны и долговечны, будь то в противостоянии новой глобальной эпидемии коронавируса или в службе бок о бок в рамках международных миротворческих действий в Афганистане или Косово.

В этот особенный день желаю Вам всего наилучшего и с нетерпением жду укрепления нашей дружбы в предстоящем году».