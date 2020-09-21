За сутки в Армении от коронавируса умерли 6 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 29 и сейчас составляет 42 637.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 936.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 287 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3692, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 265 241 (1633 за сутки).