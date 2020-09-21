В Армении отмечают День независимости

На состоявшемся 21 сентября 1991 года референдуме народ Армении подавляющим большинством голосов проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства.

Сегодня с поздравлениями по случаю праздника выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В своем поздравительном послании, опубликованном в Facebook, глава армянского правительства подчеркнул, что текущие решения имеют также стратегические цели на многие годы вперед.

Пашинян, в частности, написал: «И гражданин Республики Армения, который будет отмечать 100-летие независимости, должен видеть, что мы позаботились не только о себе, но и о нем, должен чувствовать нашу заботу и ответственность за будущее Армении, то есть за его настоящее, он должен видеть, как осуществятся наши сегодняшние мечты о будущем дне».

В этом году День независимости Армении отмечается в условиях режима карантина, действующего в связи с коронавирусной пандемией. В этой связи традиционные массовые праздничные мероприятия не запланированы.

В субботу на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал «своеобразное празднование 21 сентября в телевизионном эфире».