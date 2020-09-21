Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Общество

В ереванском медцентре зафиксированы случаи пищевого отравления – Минздрав

В медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич» в Ереване зафиксированы случаи предположительно пищевого отравления, о чем медцентр сразу же сообщил уполномоченным органам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Согласно сообщению, по положению на вечер 20 сентября симптомы пищевого отравления наблюдались у 25 медицинских работников и 8 пациентов. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении и Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов совместно с представителями медучреждения в настоящее время проводят исследования с целью выяснения обстоятельств случившегося, говорится в сообщении.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG