В ереванском медцентре зафиксированы случаи пищевого отравления – Минздрав

Согласно сообщению, по положению на вечер 20 сентября симптомы пищевого отравления наблюдались у 25 медицинских работников и 8 пациентов. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении и Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов совместно с представителями медучреждения в настоящее время проводят исследования с целью выяснения обстоятельств случившегося, говорится в сообщении.