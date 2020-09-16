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Армения

COVID-19: За сутки в Армении выявлено 257 новых случаев коронавируса, 128 человек выздоровели, 3 пациента скончались

За сутки в Армении было проведено 4135 тестов на коронавирус нового типа.

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 257, в общем составив 46 376.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 128 и сейчас составляет 42 069.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 923.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 283 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3101, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 247 839 (4135 за сутки).

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