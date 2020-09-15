В парламенте разгорелась бурная дискуссия вокруг следственной комиссии НС по изучению эффективности борьбы с коронавирусом

Комиссия будет состоять из 12 членов. По словам руководителя фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна, 7 членов будут от правящей фракции «Мой шаг», 3 - от «Процветающей Армении», 2 - от «Просвещенной Армении».

«Не утвердить, значит, бояться быть подотчетными со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому я думаю, что [комиссия] будет утверждена», - сказал Эдмон Марукян.

По словам Овика Агазаряна, во фракции «Мой шаг» нет решения по этому вопросу. Но депутат лично выступает за то, чтобы комиссия работала. «Здесь никто не пострадает, все будут только в выигрыше. Если были недостатки, нам еще предстоит пройти долгий путь с коронавирусом, эти недостатки будут исправлены. Если недостатков нет или недостатки были несущественными, общественность будет лучше знать об этом. Так что я считаю это полезной инициативой. Честно говоря, я думаю, что правительство в этой сфере, на этом фронте уже победило и продолжит эту победоносную кампанию», - сказал он.

Следственная комиссия была создана еще в июле по инициативе оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», но для того, чтобы она начала действовать, Национальное собрание должно определить число членов комиссии, в данном случае это должно быть решением парламента. А это решение не может быть принято только голосами оппозиции, без голосов правящей фракции «Мой шаг». Сегодня прошли обсуждения, голосование состоится завтра.

Оппозиция хочет сделать предметом изучения комиссии не только эффективность мер, принятых правительством и комендатурой в направлении ликвидации эпидемии, но и законность ограничений прав человека во время чрезвычайного положения.

Марукян сказал, что будет настаивать на том, чтобы обсуждения в комиссии были открытыми. «Я, например, хочу понять, почему мы содержали здоровых людей в отеле Marriott в течение 14 дней за счет государственных средств. Я хочу понять в связи с некоторыми гостиницами в регионах... есть множество вопросов. Ходят слухи, что были откаты... каких только слухов нет. Теперь для того, чтобы эти слухи были развеяны или подтверждены, если они подтвердятся, должны быть возбуждены уголовные дела... должна работать следственная комиссия», - сказал Эдмон Марукян.

Сегодняшние дискуссии были бурными: власть и оппозиция напомнили друг другу о том, что они сделали и сказали после вспышки коронавируса в марте. В обвинениях не было недостатка.

Все началось с того, как вице-спикер НС Лена Назарян спросила одного из соавторов инициативы Эдмона Марукяна, будет ли комиссия рассматривать также вводящие в заблуждение заявления оппозиции и ее пагубное влияние в деле преодоления эпидемии. «В частности, оппозиция говорила, что нужно закрыть границу с Ираном и Италией, а затем заявила, что название «карантин» помешает открытию границ. В стране было объявлено чрезвычайное положение, но были акции протеста, в ходе которых депутаты и полицейские были инфицированы», - сказала Назарян.

Марукян сказал, что у власти будет большинство в комиссии и она может предложить любой вопрос для рассмотрения. «Когда говорилось о закрытии границы с Ираном, о прекращении рейсов из Италии, это должно было быть сделано в тот самый момент, когда инфицированные люди прибывали в Армению, а в Армении инфицированных еще не было. Дебаты были об этом. Поэтому информация, которую вы сейчас оглашаете, не соответствует действительности», - сказал он.

Намек Лены Назарян, очевидно, относился и к митингам, организованным ППА и состоявшимся в дни, когда решался вопрос меры пресечения в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Депутат фракции ППА Наира Зограбян решила не оставлять его без ответа: «Мы вместе с вами обсудим, как отметила госпожа Назарян, инфицированных во время митингов и инфицированных во время кампании «Да», вместе с вами обсудим безответственные рейсы из Италии и Рима, вместе с вами обсудим дезинфекцию коронавируса пинцетом и водкой, вместе с вами обсудим многочисленные заявления карабкающегося в горах нашего министра-скалолаза: одевайте маску, не одевайте маску, вай, сейчас приду, журналисты, и заражу вас, ха-ха-ха»...»