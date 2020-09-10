Армения открывает свои воздушные границы

По ее словам, после 11 сентября, когда истечет режим чрезвычайного положения, будут сняты все принятые Арменией ограничения, будут восстановлены все выданные авиакомпаниям разрешения, которые имелись до введения чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Это, по словам Ревазян, важный шаг со стороны Армении, и сейчас остается ждать реакции партнеров. «Очень важно, что Армения сейчас снимает ограничения. Например, у нас есть список авиакомпаний, которые заявили, что вообще не будут летать в этом сезоне, но, возможно, когда они узнают, что Армения снимает ограничения, поменяют свой подход. Сейчас эта проблема вроде бы решается со стороны Армении. Но это не значит, что все проблемы решены, потому что та же Европа также должна открыть границы, все государства должны открыть границы, чтобы поток был достаточным для того, чтобы авиакомпания могла выполнять рейсы. Мы работаем с авиакомпаниями. Мы сейчас и звоним, и направляем письма всем авиакомпаниям о том, что ограничения снимаются, чтобы они могли как можно скорее возобновить рейсы. Но окончательное решение о том, какие рейсы будут возобновлены, принимает руководство авиакомпании», - сказала глава Комитета гражданской авиации.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что ведутся переговоры об открытии в этом месяце регулярных рейсов по ряду направлений. Предусмотрены изменения также в процессе самоизоляции граждан, приезжающих из-за рубежа: предлагается альтернатива 14-дневной изоляции.

«Те граждане, прибывшие из-за рубежа, которые не хотят находиться на карантине 14 дней, могут прямо на месте пройти тест на коронавирус и получить результат теста в течение одного дня. И если ответ отрицательный, человек может не проходить карантин», - сказал Пашинян.

В Комитете гражданской авиации подчеркивают, что хотя Армения снимает все ограничения, но решение о том, возобновлять регулярные рейсы или нет и по каким направлениям, принимают только авиакомпании в силу ряда факторов, в том числе в зависимости от того, насколько эффективными на данный момент будут эти направления.

«Поскольку из-за коронавируса самолеты долгое время стояли, возможно, придется заново подготавливать пилотов, потому что они долгое время не летали. Возможно, они станут летать даже с полупустыми самолетами, чтобы только их пилоты могли набрать летные часы. Разные факторы влияют на то, какие рейсы будут возобновлены, а какие нет. Вот почему нам сейчас очень трудно сказать что-то определенное», - сказала Татевик Ревазян.

Еще один важный фактор для авиакомпаний - какие страны открывают свои границы для граждан Армении. По словам пресс-секретаря МИД Анны Нагдалян, эта информация постоянно обновляется и в любой момент меняется. Последнее соглашение о полной отмене ограничений на воздушное сообщение было достигнуто с Украиной. Въезд граждан Армении в европейские страны в основном запрещен.

«Как вы знаете, в разных странах до сих пор остаются в силе решения, ограничивающие въезд иностранцев. В связи с этим мы настоятельно призываем наших граждан при планировании поездки в какую-либо страну заранее уточнять в дипломатическом представительстве этой страны, какие ограничения существуют на въезд иностранцев в эту страну на данный момент», - сказала Анна Нагдалян.

Пока не ясно, какое решение примет правительство Армении относительно сухопутных границ после истечения режима чрезвычайного положения. По действующим регулировкам, этот запрет распространяется и на граждан Армении.

Продолжающийся с марта режим чрезвычайного положения будет заменен режимом карантина, решение о чем правительство, по всей вероятности, примет завтра.

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Пашинян заявил, что опасность второй волны эпидемии коронавируса реальна. «Есть страны, которые четыре месяца назад объявили, что победили коронавирус, а сегодня они вновь возвращаются к режиму повсеместного карантина, вплоть до режима комендантского часа», - сказал он.