Премьер-министр: Опасность второй волны эпидемии коронавируса реальна

Представляя на сегодняшнем заседании правительства положительную динамику новых случаев коронавируса, премьер-министр подчеркнул, что начинающийся учебный процесс в учебных заведениях увеличивает риск распространения инфекции.

Именно по этой причине, по его словам, крайне важно четко соблюдать установленные комендантом правила, например, дети в школах должны обязательно носить маски.

«Решения, которые принимаются, касаются не только других, но и наших детей тоже: наши дети не имеют привилегий ни в школах, ни и детских садах, ни где-то еще. Наша цель - постепенно выйти из режима этих ограничений. Мы будем проводить мониторинг и принимать соответствующие необходимые решения, чтобы наши дети как можно скорее смогли полноценно дышать», - сказал Пашинян.

Школы и вузы в Армении откроются 15 сентября. Пашинян призвал министра образования, науки, культуры и спорта очень строго отнестись к соблюдению правил в учебных заведениях, вплоть до применения жестких административных мер.

Подход правительства таков: если школы открываются, то уже не закрываются. «Говорят, давайте откроем, ничего, через двадцать дней снова закроем... Мы ведь не собираемся проводить эксперименты, не так ли? Мы должны открыть школы так, чтобы их повторное закрытие было исключено», - сказал премьер.

В последние две недели в стране ежедневно регистрируется менее двухсот новых случаев инфицирования коронавирусом. Уменьшилось и число активных кейсов, на сегодняшний день их 2908.

На сегодняшнем заседании кабмина премьер-министр также коснулся экономических последствий коронавируса: затронув все проблемы, он заявил, что в Армении нет социального кризиса из-за коронавируса.