Наира Зограбян утверждает, что против нее готовится уголовное дело, СНБ не комментирует

Пресс-секретарь ППА Ивета Тоноян добавила, что после того, как 10 июня был привлечен по уголовному делу лидер ППА Гагик Царукян, многие члены их партии стали обвиняемыми по разным уголовным делам. По оценке депутата, эти дела возбуждаются в рамках политического заказа со стороны власти. «Правовые основания и правовая база, как правило, полностью отсутствуют. То есть, эти уголовные дела фабрикуются только для возбуждения уголовного дела», - заявила она.

На вопрос, получили ли они информацию от какого-либо следственного органа об уголовном деле в отношении одного из депутатов, Тоноян ответила, что до них дошли только внутренние слухи. «Постоянное прослушивание наших телефонов, выявление различного компромата против нас стало уже обычной закономерностью, что для меня очень прискорбно. Потому что я действительно думала, что в новой Армении подобного образа действий ни в коем случае больше не должно было быть», - сказала депутат от ППА.

Дело в отношении Гагика Царукяна, обвиняемого в организации подкупа избирателей на парламентских выборах 2017 года, расследует Служба национальной безопасности, в пресс-центре которого на вопрос Радио Азатутюн, привлечены ли по делу новые лица и, в частности, депутаты, ответили, что у них нет информации, подлежащей опубликованию.

Между тем, адвокат Гагика Царукяна заявляет, что в деле о подкупе избирателей в данный момент нет существенного прогресса. Они обратились в Кассационный суд с иском об отмене решения Апелляционного суда. Суд первой инстанции сначала отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Царукяна, а затем Апелляционный суд частично отменил решение суда первой инстанции, направив дело на новое рассмотрение. «Мы обжаловали решение Апелляционного суда в Кассационном суде, пока у нас нет какой-либо информации о принятии иска к производству или отказе его принять», - сказал адвокат.

В свою очередь пресс-секретарь ППА подчеркнула, что уголовные дела их не остановят и не удержат от политических инициатив, направленных на стопроцентную смену правительства. «Процесс длится три месяца, и, как говорится, нет дыма без огня», - заявила Ивета Тоноян.

А депутат Наира Зограбян высказала еще одно опасение. По ее словам, правящая фракция «Мой шаг» поставила перед собой задачу снять ее с должности председателя парламентской комиссии по защите прав человека.

Член комиссии от фракции «Мой шаг» Мария Карапетян отметила, что всего спустя несколько месяцев после избрания Наиры Зограбян на эту должность многие депутаты в их рядах разочаровались в этом выборе. Тем не менее, вопроса ее снятия с поста председателя комиссии пока нет в их повестке дня. «Мы не ставили перед собой такую задачу, этот вопрос не обсуждается, у нас нет такой повестки дня. Госпожа Зограбян всего лишь с целью обогащения компонентов формулируемого политического преследования решила упомянуть, что депутаты фракции «Мой шаг» с определенной периодичностью поднимали этот вопрос, и было бы удобно присовокупить и этот компонент, чтобы ее нарратив о политическом преследовании был убедительным», - сказала Карапетян.

Она также исключила возможность того, что в отношении какого-либо депутата от ППА может осуществляться политическое преследование. «Я исключаю возможность того, что могут быть какой-либо политический мотив или какие-либо политические импульсы для отправления уголовного правосудия в Республике Армения», - сказала депутат правящей фракции.