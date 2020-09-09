Возобновилось строительство участка Талин-Гюмри автомагистрали Север-Юг

Сотрудники китайской компании Sinohydro Corporation, ведущей строительство почти 46-километровой дороги, на протяжении нескольких месяцев из-за коронавируса не могли приехать в Армению. Однако сейчас одна группа сотрудников уже прибыла в страну, после чего строительные работы возобновились.

«Пандемия коронавируса нанесла довольно большой ущерб реализации программы», - в беседе с Радио Азатутюн сказал руководитель программы китайской компании Гао Гуихуа.

По причине позднего начала работ будут изменены сроки строительства. Сейчас указываются новые сроки ввода в эксплуатацию участков Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри.

«Наши обсуждения завершены, решение принято, остается, чтобы правительство Армении официально утвердило. Мы завершим строительные работы в июле и декабре 2022 года», - отметил руководитель программы Sinohydro Corporation.

За это время в программе также произошло изменение, и уже решено, что на участке Талин-Гюмри будет построена не бетонная дорога, как проектировалось изначально, а асфальтированная.

По словам китайского специалиста, замене бетона асфальтом способствовал ряд факторов. По словам Гао Гуихуа, дальнейшее обслуживание бетона обходится дороже, чем асфальта. «Само по себе бетонирование - это большая и затратная работа. Предположим, построена бетонная дорога, после чего обслуживание обойдется очень дорого, то есть, если будут трещины и поврежденные места, большая часть будет демонтирована, и снова будет залит бетон, что связано с довольно большими расходами. А асфальт изначально уложить обходится дорого, но в дальнейшем его обслуживание более дешевое», - сказал он.

Если погодные условия позволят, в октябре некоторые участки дороги будут заасфальтированы. Из Китая импортирован и уже на месте собран асфальтовый завод с производительным объемом 240-320 тонн в час. Будет уложен трехслойный асфальт, толщина которого составит 20 сантиметров.

На вопрос, что дешевле - один квадратный метр асфальта или бетона, Гао Гуихуа подчеркнул, что они уместятся в ту цену, с которой выиграли тендер. «Она не отличается от цены, с которой мы выиграли тендер в 2015 году. Мы так произвели расчеты, чтобы уместиться в эту цену», - сказал руководитель программы китайский строительной компании.

Напомним, что в строительство дороги Талин-Гюмри будет вложено 100 млн долларов и 72 млн евро.