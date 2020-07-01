На средства ЕБРР стартовал второй этап программы дорожного строительства в Гюмри

На кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сегодня в Гюмри дан старт второму этапу программы дорожного строительства.

В этом году только по этой кредитной программе в Гюмри будет отремонтировано 13 километров дорог. По словам мэра Гюмри Самвела Баласаняна, дороги будут отремонтированы также в рамках субвенционной программы правительства.

«Субвенционная программа включает 17 улиц, у нас скоро будет протокол, согласие правительства, и мы объявим тендеры», - сказал Баласанян.

На вопрос, сколько в общей сложности километров и сколько дорог будет отремонтировано, мэр Гюмри ответил: «13 километров на средства ЕБРР, 6 километров по субвенционной программе и, наверное, 3 километра на средства Всемирного банка».

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян добавил, что помимо Гюмри были запущены и другие крупные проекты дорожного строительства. Ремонтируется дорога, соединяющая Ванадзор и Гюмри. Изучается также участок дороги Алагяз-Артик.

«Около 30 километров дороги, которую можно улучшить посредством среднего ремонта. Сейчас наши коллеги, наши сотрудники работают, если будет заключение, что там можно выполнить работу посредством среднего ремонта, мы в этом году начнем и закончим и эту дорогу», - сказал Папикян.

В настоящее время на трассе Север-Юг - главной дороге, соединяющей Гюмри с Ереваном, строительные работы не ведутся. Министр Папикян не смог назвать точные сроки, когда работы возобновятся, поскольку есть возбужденные уголовные дела.

«Есть сложности, они связаны с тем, что, во-первых, с одной стороны, без экспертизы мы не можем привлечь новую компанию-подрядчика, и поскольку Следственный комитет занимается этими работами, сейчас есть определенные вопросы, поэтому на данном этапе мы пока не можем продвинуться вперед. В то же время в международном арбитраже соответствующая группа аппарата правительства занимается арбитражным судебным процессом», - сказал министр.

На участке Гюмри-Талин продолжению строительства мешает пандемия. Сотрудники китайской компании Sinohydro Corporation, занимающейся строительством, пока не могут приехать из Китая в Армению.

«Проблема с китайцами, с компанией Sinohydro Corporation состоит в том, что в январе они уехали домой, чтобы отпраздновать Новый год, и из-за известной пандемии на данном этапе пока не смогли вернуться. Мы уже утвердили распоряжение о замене покрытия, о замене асфальта бетоном, что предполагает, что у наших партнеров не возникнет проблем с задержкой, если их государство позволит им приехать в Армению, строительство будет продолжено. В этом году мы на самом деле планировали закончить участки Ланжик-Гюмри, Талин-Ланжик хотя бы в одном направлении, это было возможно физически, но, к сожалению, имеем то, что имеем», - отметил Сурен Папикян.

В течение двух лет велись переговоры с российской стороной об облегчении режима въезда и выезда из села Харьков, что ведет к руинам Ани. Более того, речь шла о перемещении пограничной заставы. Мы поинтересовались у министра, на каком этапе находится эта программа.

«На данный момент проект готов, у нас есть окончательный проект. Просто в данный момент я не могу назвать срок, могу сказать, что основной важный вопрос – те разрешения, которые мы должны были получить, тот проект, который мы должны были сделать, сделан. Сейчас решается вопрос сроков и этапов работ, на данный момент у нас нет этого решения, но в ближайшее время мы сможем сказать об этом», - сказал он.