Для посещения Карабаха отныне не обязательно проходить тест на Covid-19, ограничения на въезд и выезд будут сняты

В последние дни в Армении положительными оказываются около 6% проведенных тестов

Число случаев коронавируса в Армении продолжает снижаться. В последние дни положительными оказываются около 6% проведенных тестов, что вдвое меньше, чем в прошлом месяце.

Причина стабилизации - соблюдение противоэпидемических правил, отметила начальник отдела неинфекционных заболеваний и эпидемиологии внутрибольничных инфекций Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромела Абовян.

«Когда было введено обязательное требование ношения масок, ровно через месяц, то есть, после двух инкубационных периодов, у нас было серьезное снижение показателей», - сказала Абовян.

По словам эпидемиолога, ведутся подготовительные работы к тому, чтобы противостоять возможной второй волне. На вопрос, останется ли ношение масок обязательным, Абовян ответила, что оно должно остаться обязательным особенно в закрытых помещениях.

На прошлой неделе Национальное собрание приняло пакет поправок к ряду законов, что позволит не продлевать режим чрезвычайного положения и осуществлять противоэпидемические меры в режиме карантина. Карантин может быть введен в случае возникновения чрезвычайной ситуации вследствие инфекционных заболеваний. В этом случае ограничения также сохранятся, однако в каком объеме - решит правительство.

Есть ли необходимость в том, чтобы сохранять строгий режим, если наблюдается уменьшение числа новых случаев коронавируса? На этот вопрос представитель Минздрава ответила, что во время карантина некоторые ограничения будут сняты, однако противоэпидемические меры должны и дальше сохраняться в строгом режиме.

«Ужесточение обязательно должно сохраняться, если мы не хотим резкого роста показателей. Если мы сохраним строгие меры, у нас действительно будет серьезный результат. Все это было учтено, и эти новые меры, эти новые изменения будут направлены и были направлены на это, поэтому строгое соблюдение противоэпидемических мер во время карантина приведет к тому, что у нас во время второй волны будут очень легкие случаи или гораздо меньше случаев», - сказала она.

Лечением пациентов с COVID-19 занимаются 8 медцентров

Уменьшается и число больниц, обслуживающих пациентов с коронавирусом. Лечением инфицированных занимаются 8 медицинских центров. В настоящее время и в больницах, и на дому проходят лечение 3 182 пациента. Больше всего пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, находится в ереванском медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич». Замдиректора больницы Петрос Манукян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что сейчас в медучреждении есть загруженность, но это не та загруженность, какая была в мае и июне.

«Число пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии варьируется, у нас в основном в среднем бывает до 30 пациентов в крайне тяжелом состоянии и около 120–130 пациентов в тяжелом состоянии, остальные пациенты уже проходят по процедуре средней тяжести и легкой степени. Раньше их было больше, раньше у нас было до 40-50 пациентов в крайне тяжелом состоянии, а число пациентов в тяжелом состоянии доходило до 200 и выше», - сказал Манукян.

В этот медицинский центр в основном принимаются пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями, в их случае осложненное течение болезни более вероятно. По словам врача, например, лишний вес, ожирение - одна из основных причин тяжелого течения болезни.

«Случаи смерти, конечно, в первую очередь обусловлены тяжелым течением болезни, объемом поражения легких, что приводит к дыхательной недостаточности различного характера, и, конечно, также обусловлено другими сопутствующими заболеваниями. Часто у нас возникают серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, начиная от острого инфаркта миокарда, кровотечений и различных других осложнений, которые развиваются в ходе болезни. Конечно, одними из самых частых осложнений являются также острые тромбозы, которые развиваются во время болезни, это могут быть тромбозы сосудов конечностей или легочной артерии. К сожалению, из-за отсутствия сегодня результатов вскрытия мы не можем полностью определить причины смерти», - сказал замдиректора.

Из 1864 тестов, проведенных за последние сутки в Армении, коронавирус был подтвержден у 108 человек или у почти 6% протестированных. Умерли три человека с сопутствующими хроническими заболеваниями, еще один человек, инфицированный коронавирусом, умер по другим причинам. На данный момент, по оценке врачей, 179 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, 43 - в крайне тяжелом, 20 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания.

Ограничения на въезд и выезд в Карабах будут сняты

На фоне снижения числа случаев коронавируса в Армении открывается дорога в Карабах: отныне для посещения Карабаха не обязательно проходить тест на COVID-19. На контрольно-пропускных пунктах медперсонал только измерит температуру каждого гражданина и проведет внешний осмотр.

Будут также отменены действующие до сих пор ограничения на въезд в Армению для жителей Карабаха.