Место под солнцем: Топ-20 экономик мира

Спад мировой экономики в 2020 году может составить 4,9%, отмечает Международный валютный фонд (МВФ) в своем текущем прогнозе, представленном в конце июня. В 2021-м, полагают эксперты МВФ, ВВП мира может вырасти на 5,4%, но и в этом случае его объем останется примерно на 6,5% меньшим, чем ожидалось еще в январе 2020-го.
Мы сравнили динамику крупнейших экономик мира за последние 15 лет в оценках объема ВВП как по обменному курсу национальных валют, так и по “паритету покупательной способности” (ППС) – в этом случае расчеты исходят из сравнения цен на одни и те же товары или услуги в разных странах. Для чего использовали текущие оценки как Всемирного банка, так и МВФ.
Мы сравнили динамику крупнейших экономик мира за последние 15 лет в оценках объема ВВП как по обменному курсу национальных валют, так и по “паритету покупательной способности” (ППС) – в этом случае расчеты исходят из сравнения цен на одни и те же товары или услуги в разных странах. Для чего использовали текущие оценки как Всемирного банка, так и МВФ.