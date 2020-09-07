Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Место под солнцем: Топ-20 экономик мира

Спад мировой экономики в 2020 году может составить 4,9%, отмечает Международный валютный фонд (МВФ) в своем текущем прогнозе, представленном в конце июня. В 2021-м, полагают эксперты МВФ, ВВП мира может вырасти на 5,4%, но и в этом случае его объем останется примерно на 6,5% меньшим, чем ожидалось еще в январе 2020-го.
Мы сравнили динамику крупнейших экономик мира за последние 15 лет в оценках объема ВВП как по обменному курсу национальных валют, так и по “паритету покупательной способности” (ППС) – в этом случае расчеты исходят из сравнения цен на одни и те же товары или услуги в разных странах. Для чего использовали текущие оценки как Всемирного банка, так и МВФ.
Крупнейшие экономики мира нынешний спад, как ожидается, затронет в очень разной степени. Например, в ряде стран Западной Европы он может превысить и 10%, прогнозирует МВФ, тогда как в некоторых крупных экономиках Азии спада в этом году не ожидается вовсе &ndash; лишь темпы их роста резко замедлятся. Такой разброс может заметно повлиять на сложившиеся ежегодные рейтинги 20 крупнейших экономик стран мира, на долю которых приходится в целом около 80% мирового ВВП.
1 Крупнейшие экономики мира нынешний спад, как ожидается, затронет в очень разной степени. Например, в ряде стран Западной Европы он может превысить и 10%, прогнозирует МВФ, тогда как в некоторых крупных экономиках Азии спада в этом году не ожидается вовсе – лишь темпы их роста резко замедлятся. Такой разброс может заметно повлиять на сложившиеся ежегодные рейтинги 20 крупнейших экономик стран мира, на долю которых приходится в целом около 80% мирового ВВП.
В оценках объема ВВП стран в US$ по обменному курсу крупнейшей экономикой мира остаются США, за которыми следуют Китай и Япония. В целом на долю этих трех стран, исходя из оценок Всемирного банка, в 2019 году приходилось почти 47% общего объема экономики мира. Россия в этом рейтинге &ndash; лишь на 11 месте, пропустив вперед сразу три страны из БРИКС. Недавний прогноз МВФ предполагает, что Китай может обойти США по объему экономики (считая по обменному курсу) к 2030 году. &nbsp;Кстати, сам МВФ в том же прогнозе&nbsp;называет&nbsp;Китай &ldquo;второй экономикой мира&rdquo;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
2 В оценках объема ВВП стран в US$ по обменному курсу крупнейшей экономикой мира остаются США, за которыми следуют Китай и Япония. В целом на долю этих трех стран, исходя из оценок Всемирного банка, в 2019 году приходилось почти 47% общего объема экономики мира.
Россия в этом рейтинге – лишь на 11 месте, пропустив вперед сразу три страны из БРИКС.
Недавний прогноз МВФ предполагает, что Китай может обойти США по объему экономики (считая по обменному курсу) к 2030 году.  Кстати, сам МВФ в том же прогнозе называет Китай “второй экономикой мира”.     
При расчетах объемов ВВП по паритету покупательной способности (ППС) крупнейшей экономикой мира является Китай, опередивший США, исходя из оценок Всемирного банка, еще в 2016 году. Россия в этом рейтинге &ndash; на 6-ом месте, между Германией и Индонезией. А 3-е место в нем уже 10 лет занимает Индия &ndash; страна обошла Японию еще в 2009-ом. В целом на долю трех первых стран в 2019 году приходилось более 40% мировой экономики (считая по ППС).
3 При расчетах объемов ВВП по паритету покупательной способности (ППС) крупнейшей экономикой мира является Китай, опередивший США, исходя из оценок Всемирного банка, еще в 2016 году. Россия в этом рейтинге – на 6-ом месте, между Германией и Индонезией. А 3-е место в нем уже 10 лет занимает Индия – страна обошла Японию еще в 2009-ом. В целом на долю трех первых стран в 2019 году приходилось более 40% мировой экономики (считая по ППС).
За последние 15 лет, если следовать текущим оценкам МВФ, темпы роста экономик любой из пяти западных стран, входящих в Топ-10 мира (по ППС &ndash; Всемирный банк), ни разу не превысили общемировых. А в 2020-ом наименьший среди них спад МВФ прогнозирует для Японии и Германии.
4 За последние 15 лет, если следовать текущим оценкам МВФ, темпы роста экономик любой из пяти западных стран, входящих в Топ-10 мира (по ППС – Всемирный банк), ни разу не превысили общемировых. А в 2020-ом наименьший среди них спад МВФ прогнозирует для Японии и Германии.

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG