Армения оказалась в списке «зеленых» стран Минздрава Украины

Зафиксировав в последнее время положительные показатели в плане распространения коронавируса, Армения оказалась в списке «зеленых» стран Министерства здравоохранения Украины.



«В ходе обсуждения в Национальном собрании мы также отмечали, что другие страны сами определяют свою политику в отношении режима въезда для наших граждан, исходя не из режима чрезвычайного положения, карантина, а исходя из эпидемической ситуации в данной стране. И, как видите, сокращение некоторых цифр позволяет странам пересмотреть свою политику», - отметила заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Однако со страницы посольства Армении в Украине в Facebook мы узнаем, что решение распространяется не на всех, а только на группу граждан, которые имеют право на въезд в страну от правительства Украины.

Анаит Аванесян говорит, что правительство ведет активные переговоры с Российской Федерацией и другими странами о снятии ограничений на въезд для граждан, приезжающих из Армении.

Хотя в Минздраве уже говорят о положительном сдвиге в эпидемической ситуации, но в то же время все еще проявляют сдержанность и осторожность. «У нас вскоре открываются школы, и будет довольно значительное увеличение контактов. И мы должны очень осторожно подходить к этому, чтобы иметь темп снижения и не допустить, чтобы цифры снова начали расти», - сказала замминистра.

В случае ухудшения эпидемической ситуации после прекращения режима чрезвычайного положения возможно, что будет вновь введено чрезвычайное положение, несмотря на принятый на этой неделе закон о карантине. Заместитель министра здравоохранения выразила надежду, что до этого дело не дойдет. Тем не менее, они рассматривают несколько возможных сценариев открытия учебных заведений, снятия запрета на передвижение, снижения ограничений и возникших вследствие этого ситуаций.

«Принятый сейчас закон не позволяет в полной мере воспользоваться инструментарием, обусловленным режимом чрезвычайного положения, но обеспечивает это в определенной степени, но есть ситуации и есть инструментарий, который можно использовать только в условиях режима ЧП. И если возникнет ситуация, в которой будет необходимость использовать весь инструментарий, то, конечно, правительство обратится к Национальному собранию, чтобы вновь вернуться к режиму чрезвычайного положения», - сказала Аванесян.

По словам заместителя министра юстиции Рафика Григоряна, хотя последнее законодательное изменение было обусловлено эпидемией коронавируса, однако правительству подобный инструментарий нужен всегда. «Еще до этой эпидемии сам по себе был проект реформирования этой сферы. Но поскольку пришла эпидемия и принесла с собой новые проблемы, полный пакет решений был направлен в Национальное собрание и был полностью принят», - сказал он.

В ближайшие дни станет ясно, какие конкретно ограничения будут изменены после окончания режима ЧП. Правительство должно принять решение о карантине. Однако замминистра здравоохранения Анаит Аванесян полагает, что ограничения на самом деле сохранятся в прежнем объеме.

Однако уже ясно, что ряд ограничений по вновь принятому закону больше не может действовать, в частности, приостановка экономической деятельности, запрет собраний и механизм электронного контроля.

Из 1038 тестов, проведенных в Армении за прошедшие сутки, коронавирус был подтвержден у 62 граждан, то есть у 6%. В Минздраве сообщают, что небольшое число тестов связано с профилактическими работами, проводимыми в нерабочие дни.

По сообщению Минздрава, количество вылечившихся от COVID-19 увеличилось на 32. Зарегистрировано еще три случая смерти от COVID-19. Самому младшему из умерших было 50 лет, а самому старшему - 70 лет. По данным Минздрава, у всех были сопутствующие хронические заболевания. В настоящее время в Армении от коронавируса лечатся 3549 человек.