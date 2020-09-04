Виноградари продолжают жаловаться на закупочную цену винограда

Основная цена, предлагаемая за виноград на рынке, составляет 135 драмов за килограмм, тогда как по расчетам, представленным председателем Союза виноградарей Армении Артаком Саргсяном, себестоимость винограда составляет 110-120 драмов.

«Приемлемая для нас цена, при которой на самом деле сегодня виноградарь может развивать виноградарство и быть доволен своей жизнью и своей деятельностью, это 230-250 драмов за устойчивый сорт Ркацители, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Саргсян, добавив: - В 2015 году цена за устойчивый сорт Ркацители была 150 драмов, в прошлом году - 150-160 драмов».

Снижение закупочной цены перерабатывающие предприятия объясняют экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. Еще 13 августа правительство утвердило программу по нейтрализации экономических последствий коронавируса, ориентированную на производителей вина и коньяка. Программа предусматривала предоставление льготных кредитов, а также новые льготы при лизинге используемых в производстве тар и другого оборудования. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, конечными бенефициарами этой программы являются виноградари.

«Таким образом, помогая компаниям, мы обеспечиваем условия, и также мы достигли договоренностей о том, чтобы в этом году была произведена полноценная закупка винограда. Конечно, год в этом отношении кризисный, и все мы должны констатировать, что, возможно, процессы идут не так, как хотелось бы», - заявил глава государства.

Председатель Союза виноградарей Армении заявил, что они требуют прямых субсидий. По словам Артака Саргсяна, в этих условиях ни один заготовщик не осуществит закупку.

«Если перерабатывающее предприятие может дать 135 драмов, остальное вы субсидируете, будь это 30 драмов, 35 драмов, 50 драмов, насколько позволяет возможность. Субсидируйте цену одного килограмма в индивидуальном порядке, пусть она дойдет до сельчанина», - подчеркнул Саргсян.

Вчера виноградари на короткое время перекрыли автотрассу Ереван-Ерасхаван. После акции протеста в Араратской областной администрации состоялась встреча с участием заинтересованных сторон. Как сообщили Радио Азатутюн в пресс-службе областной администрации, представители закупающей виноград компании заверили, что смогут договориться с фермерами, виноградари не останутся недовольны ценой.